Economistul Radu Georgescu: „Americanii au spus încă din 1950 despre TVA că este o taxă stupidă, care generează evaziune”

Economistul Radu Georgescu amintește într-o postare în mediul online că americanii nu au TVA. „Când au văzut taxa inventată de francezi în anul 1950, americanii au spus despre TVA că este o taxă stupidă care generează evaziune. Au avut dreptate!”, spune Radu Georgescu.

Acesta a explicat istoria TVA-ului.

„1. Cum a apărut TVA-ul? În 1950 Franța avea un deficit bugetar mare. Pentru a acoperi deficitul bugetar, inițial Guvernul francez a dorit să mărească impozitul pe profit.Dar s-au opus companiile. Apoi, au încercat să mărească impozitul pe venit.

Dar s-au opus sindicatele. Atunci, ministrul de finanțe francez a inventat o taxă pe care au numit-o TVA. TVA-ul este o taxă pe consumul populației.Oamenii nu au înțeles cum funcționează noua taxă, iar legea a intrat în vigoare.

2. TVA-ul este taxa cu cel mai mare impact pentru populație. Când se referă la taxele plătite către stat, majoritatea oamenilor se gândesc doar la taxele plătite din salariu (impozit pe venit, CAS, CASS). Dar uită de TVA. TVA-ul este o taxă care se plătește din salariul net. Adică după ce plătești toate taxele salariale rămâi cu salariul net. Iar din salariul net trebuie să plătești TVA

3. Oamenii muncesc 70% din timp pentru a plăti taxele către stat Un om plătește taxe către stat:

• Taxe directe / taxe salariale: 42% din brut ( impozit pe venit, CAS, CASS)

• Taxe indirecte: TVA, accize ( combustibil etc) , taxe pe locuință, teren, mașină etc adică 25%

Asta înseamnă că 70% din timp lucrezi pentru a plăti taxele către stat. Metaforic vorbind, într-un an muncești de la 1 ianuarie până 30 august pentru a plăti taxele la stat. Iar de la 1 septembrie începi să muncești pentru a plăti: rate la bancă, întreținere, etc. Dacă mai rămâne ceva, folosești banii pentru tine (îmbrăcăminte, vacanțe etc.)

4. De ce nu se vrea eliminarea TVA-ului? TVA-ul este cea mai birocratică taxă. Iar statele iubesc birocrația. Codul Fiscal din România are 900 de pagini. Iar 80% din Codul Fiscal reprezintă TVA. S-au inventat o grămadă de noțiuni legate de TVA: TVA colectat, TVA deductibil, TVA neexigibil, TVA de plată, TVA de rambursat. TVA deductibil 50%, decont de TVA. În Europa sunt sute de mii de bugetari care se ocupă de TVA. De asemenea sunt sute de mii de contabili, avocați, care sunt specializați doar în TVA. Acum ai înțeles de ce nu se vrea dispariția TVA-ului?

5. Soluția? Într-o lună de zile s-ar putea implementa sistemul american. Americanii au o taxă aplicată comercianților, care se numește Sales Tax. Este foarte ușor de urmărit, iar evaziunea este zero”, a detaliat economistul Radu Georgescu.

