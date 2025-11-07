Economistul Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”
Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”
Economistul Radu Georgescu atrage atenția într-o postare în mediul online că în România a început Halloween-ul economic în sectorul privat. Nici la stat nu va fi mai bine de anul viitor, când vor afectați și bugetarii, dat fiind că UE s-a săturat să fie mințită în fiecare an de Guvernul din țara noastră.
,,Oficial a început Halloween-ul economic în România. În ultimul an am explicat de mai multe ori că în România va începe un Halloween economic, social și politic.
Ieri, cea mai mare firmă din România după cifra de afaceri, a anunțat că va da afară 1.000 de oameni, adică peste 10% din angajați. Săptămâna trecută, Oracle a anunțat că va da afară 400 de oameni. Fabrica de componente auto, Aptiv, a anunțat săptămâna trecută că închide fabrica din România, care are peste 1.000 de angajați.
Oficial, a început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari.
UE s-a săturat să fie mințită în fiecare an de Guvernul din România că va face reforme economice, că va reduce deficitul bugetar. Guvernul le-a pregătit și anul acesta o surpriză celor de la UE.
În 2025, deficitul bugetar va fi mai mare decât în 2024. În iunie 2025, UE a început procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România. Probabil, Guvernul României va mai avea o singură șansă.
Trebuie să reducă deficitul bugetar din 2025 (9% din PIB) să ajungă în 2026 la 6% din PIB, asta înseamnă 60 miliarde lei.
Bonus, din cauza deficitului bugetar imens și de anul acesta, cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 15-17 miliarde lei, adică Guvernul trebuie să facă economii la anul de aproximativ 80 miliarde lei. De unde? Habar nu am. 80 miliarde lei înseamnă salariile medii anuale a 700.000 de mii de bugetari.
Partea bună la acest Halloween economic, da, este și o parte bună, peste Halloween se va suprapune o perioadă de Black Friday, cu discounturi pe bune, nu reclame la TV.
În următorii ani se vor sparge toate bulele: imobiliare, bursă, hipster-eală, etc. Se vor regla toate anomaliile economice.
Cea mai mare bulă din România este cea imobiliară. Probabil se va repeta istoria din 2009 când prețurile la locuințe au scăzut cu 50%. În 2009 ar fi căzut și mai mult dacă Guvernul nu venea cu garanții prin programul Prima Casa. Partea nasoală este că acum statul nu va mai putea să ajute sectorul imobiliar.
Suntem pe un drum și avem în față un carambol. Deși noi mergem regulamentar și am fost mereu atenți să nu încălcăm regulile economice, riscăm să fim și noi loviți. De aceea trebuie să ieșim de pe acest drum și să căutăm alt drum.
În perioada următoare vom merge off road: nu vom mai avea Waze, servodirecție și trebuie să avem grijă de combustibil (bani)”, a scris economistul pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic”
Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic” ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată. Capitalismul și libertatea din spatele modelului american au fost mereu un reper”, este de părere profesorul Cristian Păun. Acesta explică într-o postare în mediul online […]
Schimbări importante pentru liceele din țară! Ministrul Educației a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii”
Schimbări importante pentru liceele din țară! Daniel David a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii” Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale a fost lanat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Astfel, directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu […]
Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD. Cine face parte din echipa de conducere
Sorin Grindeanu a concurat singur și a câștigat: A fost ales președinte al PSD Social-democrații și-au ales vineri, 7 noiembrie 2025, noul președinte de partid, precum și echipa de conducere. După acest congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin Grindeanu a fost singurul candidat înscris în cursa pentru șefia formațiunii. Printre numele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic”
Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un...
Economistul Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”
Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari” Economistul...
Știrea Zilei
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante
Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă
VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă Municipiul Alba Iulia își...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat Un accident rutier...
Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din preistorie
Zi aniversară la Aiud: 732 de ani de atestare documentară. Descoperirile arheologice arată că zona a fost locuită încă din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...