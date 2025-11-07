Economistul Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”

Radu Georgescu: ,,A început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția într-o postare în mediul online că în România a început Halloween-ul economic în sectorul privat. Nici la stat nu va fi mai bine de anul viitor, când vor afectați și bugetarii, dat fiind că UE s-a săturat să fie mințită în fiecare an de Guvernul din țara noastră.

,,Oficial a început Halloween-ul economic în România. În ultimul an am explicat de mai multe ori că în România va începe un Halloween economic, social și politic.

Ieri, cea mai mare firmă din România după cifra de afaceri, a anunțat că va da afară 1.000 de oameni, adică peste 10% din angajați. Săptămâna trecută, Oracle a anunțat că va da afară 400 de oameni. Fabrica de componente auto, Aptiv, a anunțat săptămâna trecută că închide fabrica din România, care are peste 1.000 de angajați.

Oficial, a început Halloween-ul economic în sectorul privat. La anul, va începe Halloween-ul la stat și la bugetari.

UE s-a săturat să fie mințită în fiecare an de Guvernul din România că va face reforme economice, că va reduce deficitul bugetar. Guvernul le-a pregătit și anul acesta o surpriză celor de la UE.

În 2025, deficitul bugetar va fi mai mare decât în 2024. În iunie 2025, UE a început procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România. Probabil, Guvernul României va mai avea o singură șansă.

Trebuie să reducă deficitul bugetar din 2025 (9% din PIB) să ajungă în 2026 la 6% din PIB, asta înseamnă 60 miliarde lei.

Bonus, din cauza deficitului bugetar imens și de anul acesta, cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 15-17 miliarde lei, adică Guvernul trebuie să facă economii la anul de aproximativ 80 miliarde lei. De unde? Habar nu am. 80 miliarde lei înseamnă salariile medii anuale a 700.000 de mii de bugetari.

Partea bună la acest Halloween economic, da, este și o parte bună, peste Halloween se va suprapune o perioadă de Black Friday, cu discounturi pe bune, nu reclame la TV.

În următorii ani se vor sparge toate bulele: imobiliare, bursă, hipster-eală, etc. Se vor regla toate anomaliile economice.

Cea mai mare bulă din România este cea imobiliară. Probabil se va repeta istoria din 2009 când prețurile la locuințe au scăzut cu 50%. În 2009 ar fi căzut și mai mult dacă Guvernul nu venea cu garanții prin programul Prima Casa. Partea nasoală este că acum statul nu va mai putea să ajute sectorul imobiliar.

Suntem pe un drum și avem în față un carambol. Deși noi mergem regulamentar și am fost mereu atenți să nu încălcăm regulile economice, riscăm să fim și noi loviți. De aceea trebuie să ieșim de pe acest drum și să căutăm alt drum.

În perioada următoare vom merge off road: nu vom mai avea Waze, servodirecție și trebuie să avem grijă de combustibil (bani)”, a scris economistul pe Facebook.

