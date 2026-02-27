Curier Județean

Echipamente IT pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Achiziție în derulare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 60 de minute

în

De

Echipamente IT pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Achiziție în derulare

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a lansat, miercuri, 25 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente IT.

Este vorba de 3 table electronice interactive, 6 laptop-uri, 6 sisteme all-in-one și 2 imprimante multifuncționale.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 284.444 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 10 martie 2026.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Reducerea abandonului școlar la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia”.

Prin achiziția echipamentelor digitale se vor realiza modernizarea infrastructurii educaționale și facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin dotarea cu echipamentelor digitale a boxelor de muzică, a atelierelor de arte, a cabinetelor școlare și a unor sălid e clasă aparținând unității de învățământ.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

26 februarie 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 20.15, în Alba Iulia, la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, un Ford Fiesta cu VW Touran. Potrivit martorilor, evenimentul rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

26 februarie 2026

De

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat Aleșii locali din Alba Iulia, întruniți joi, 26 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, au adoptat o hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr 378/2024 privind aprobarea depunerii proiectului „SmartConnect Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru, județul Alba”, a cheltuielilor legate […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 ore

în

26 februarie 2026

De

,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român Într-o postare publică pe Facebook, Levente Polgar a arătat din nou, marți, 24 februarie 2026, fluturaşul cu indemnizația de handicap pe care o primește […]

Citește mai mult