Echipamente IT pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Achiziție în derulare

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a lansat, miercuri, 25 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente IT.

Este vorba de 3 table electronice interactive, 6 laptop-uri, 6 sisteme all-in-one și 2 imprimante multifuncționale.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 284.444 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 10 martie 2026.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Reducerea abandonului școlar la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia”.

Prin achiziția echipamentelor digitale se vor realiza modernizarea infrastructurii educaționale și facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin dotarea cu echipamentelor digitale a boxelor de muzică, a atelierelor de arte, a cabinetelor școlare și a unor sălid e clasă aparținând unității de învățământ.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI