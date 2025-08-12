Echipa Jandarmeriei Alba s-a mărit cu un tânăr ofițer: Cine este sublocotenentul Mihai Andi Paleu

Echipa Jandarmeriei Alba s-a numit cu un tânăr ofițer

Echipa Jandarmeriei Alba s-a mărit cu un tânăr ofițer, au anunțat, marți, 12 august 2025, reprezentanții instituției.

„Astăzi îi spunem bun venit sublocotenentului Paleu Mihai Andi, tânăr absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” promoția Mihai Viteazu 2025, care își începe cariera în cadrul unității noastre.

Originar din localitatea Bălcești, județul Vâlcea, sublocotenentul are 23 de ani și începând de astăzi, acesta își va desfășura activitatea în cadrul Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș.

Îi dorim mult succes în noua sa misiune și să aibă parte de o carieră plină de realizări!”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.

