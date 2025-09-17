Echinocțiul de toamnă: Când începe oficial toamna 2025 și cum influențează acest moment durata zilelor, temperaturile și activitățile oamenilor

Echinocțiul de toamnă: Când începe efectiv toamna 2025 și ce schimbări aduce asupra duratei zilelor, temperaturilor și activităților zilnice

Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale. Este trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică, iar de atunci încolo zilele vor fi din ce în ce mai scurte, iar nopțile tot mai lungi, până pe 21 decembrie, când vine solstițiul de iarnă.

Cuvântul echinocțiu vine din latină și înseamnă noapte egală, iar fenomenul se întâmplă de două ori pe an, primăvara și toamna, atunci când Soarele trece aproape exact peste ecuator. Atunci ziua și noaptea sunt cam la fel ca durată, în jur de 12 ore fiecare.

Primul echinocțiu din an are loc în martie, când Soarele trece din emisfera sudică în cea nordică și marchează începutul primăverii astronomice la noi. Al doilea vine în septembrie, când Soarele trece în sens invers, din emisfera nordică în cea sudică, iar la noi începe toamna astronomică.

Practic, în această perioadă Soarele răsare fix la est și apune fix la vest, așa că ziua și noaptea sunt egale aproape peste tot pe glob. Excepție fac zonele polare, unde apar fenomene mai speciale: la Polul Nord începe lunga noapte polară, iar la Polul Sud Soarele rămâne vizibil timp de șase luni.

După echinocțiul de toamnă vremea începe să se răcească treptat. Deși pământul și apele mai păstrează o vreme din căldura verii, în octombrie și noiembrie schimbarea se simte tot mai mult, cu zile mai scurte și temperaturi mai scăzute.

Echinocțiul de toamnă nu are doar o semnificație astronomică, ci și una culturală. De-a lungul timpului a fost asociat cu sfârșitul sezonului agricol, oamenii mulțumeau pentru roadele adunate și se pregăteau pentru iarnă.

În multe sate, toamna era momentul pentru târguri și piețe unde se vindea recolta, iar gospodarii începeau să își facă proviziile și să aducă lemnele pentru foc.

