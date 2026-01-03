E jale! Aproape 18.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din 2025
Aproape 18.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din 2025
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creștere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), scrie Agerpres.
Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 2.157 (număr în creștere cu 8,17% față de primele 11 luni din 2024), capitala fiind urmată de județele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (plus 19,71%), Iași – 827 (plus 9,1%), Bihor – 783 (plus 7,11%), Brașov – 734 (minus 0,27%), Neamț – 707 (plus 25,13%) și Timiș – 676 (plus 3,05%).
La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Ialomița – 98 (minus 9,26% față de perioada ianuarie-noiembrie 2024), Teleorman – 100 (minus 23,08%), Covasna – 117 (minus 4,88%), Caraș-Severin – 118 (minus 15,71%) și Tulcea – 119 (minus 22,22%).
Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au înregistrat în județele Gorj (plus 50%), Olt (plus 31,18%), Dolj (plus 28,54) și Neamț (plus 25,13%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în județele Dâmbovița (minus 28,38%), Teleorman (minus 23,08%), Tulcea (minus 22,22%) și Caraș-Severin (minus 15,71%).
Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 2.391 (minus 39,3% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2024), construcții 967 (minus 36,09%) și activități profesionale, științifice și tehnice – 919 (minus 40,44%).
Pentru luna noiembrie au fost comunicate 1.327 suspendări de activitate, cele mai multe în București (169) și în județele Cluj (96), Iași (65), Bihor (63), Timiș (57), Ilfov (55) și Brașov (55).
