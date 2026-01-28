După aproape 30 de ani bancnotele românești vor primi o nouă semnătură: „Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă”

Bancnotele românești vor primi o nouă semnătură: „Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă”

Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie a Băncii Naționale a României (BNR), înlocuindu-l pe Ion Nițu, care a condus direcția timp de aproape 27 de ani. Pe bancnotele emise de acum înainte, alături de semnătura guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, va apărea astfel una nouă, cea a lui Mugur Tolici.

Pentru populație, această modificare nu afectează valabilitatea bancnotelor deja aflate în circulație. Bancnotele cu semnătura noului casier vor fi introduse treptat, pe măsură ce BNR emite noi serii, în funcție de uzură și cererea din economie. Tranziția se va face în mod natural, fără retragerea forțată a bancnotelor vechi. În general, masa monetară aflată în circulație, estimată la 60-70 de miliarde de lei, este înlocuită complet într-un interval de 3 până la 7 ani.

Mugur Tolici și-a început cariera în cadrul băncii centrale în anul 1994 și a condus câteva direcții din structura instituției înainte să devină director de resurse umane, în noiembrie 2009. Astfel, el a fost director al Direcției de politică monetară timp de un an până în 1999, consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa în perioada 2000-2004 și apoi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu din decembrie 2004 până în martie 2008. Ulterior, acesta a ocupat postul de director adjunct al DETC timp de aproape doi ani.

În intervalul 2018-2019, Mugur Tolici a îndeplinit funcția de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI). Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice (1993), unde, în 2010, a obținut și diploma de doctor în economie. În 1998, el a urmat cursurile unui program în domeniul afacerilor internaționale la Georgetown University (SUA).

„Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă. Noul casier central al BNR va fi domnul Mugur Tolici, unul dintre veteranii băncii. Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz”, a precizat Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI