Duminică, ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Marea bătălie – Ad Portas!, dansuri antice și parada trupelor militare. PROGRAMUL
Duminică, nu rata ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia. Vei putea asista la marea bătălie – Ad Portas!, la dansuri antice, dar și la parada trupelor militare
Ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia promite un adevărat spectacol al istoriei daco-romane și nu numai! Dacă nu ai reușit să participi până acum, mâine, 17 august, este momentul perfect să te alături publicului.
Cu mic cu mare, veți avea șansa să vizitați tabăra antică, având peste 15 ateliere interactive care te vor purta în vremurile dacilor și romanilor: gastronomie și medicină antică, olărit, mozaic, tir cu arcul, antrenamente militare, jocuri romane și multe altele.
PROGRAM Duminică, 17 august
10:30 – 17:00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora– instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic
Piața Cetății
15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
16:00 Marea bătălie – Ad Portas!
Piața Cetății
17:00 Parada trupelor. Ceremonialul de închidere a festivalului
Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
Prezintă:
Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”
