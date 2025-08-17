Duminică, ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Marea bătălie – Ad Portas!, dansuri antice și parada trupelor militare. PROGRAMUL

Duminică, nu rata ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia. Vei putea asista la marea bătălie – Ad Portas!, la dansuri antice, dar și la parada trupelor militare

Ultima zi a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia promite un adevărat spectacol al istoriei daco-romane și nu numai! Dacă nu ai reușit să participi până acum, mâine, 17 august, este momentul perfect să te alături publicului.

Cu mic cu mare, veți avea șansa să vizitați tabăra antică, având peste 15 ateliere interactive care te vor purta în vremurile dacilor și romanilor: gastronomie și medicină antică, olărit, mozaic, tir cu arcul, antrenamente militare, jocuri romane și multe altele.

PROGRAM Duminică, 17 august

10:30 – 17:00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora– instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic

Piața Cetății

15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

16:00 Marea bătălie – Ad Portas!

Piața Cetății

17:00 Parada trupelor. Ceremonialul de închidere a festivalului

Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

