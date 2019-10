Duminică, fotbal feminin pe “Cetate”: Student Sport Alba Iulia – Atletic Olimpia Gherla, în Liga a 3-a

Duminică, 20 octombrie, de la ora 11.00, pe terenul 2 al Stadionului “Cetate”, Student Sport Alba Iulia, singura echipă de fotbal feminin din județul Alba, va avea primul joc oficial în fața suporterilor, urmând să întâlnească pe Atletic Olimpia Gherla într-un meci contând pentru etapa secundă a Ligii a 3-a.

Student Sport Alba Iulia a fost repartizată în Seria a 3-a a eșalonului terț, alături de formațiile Colțea 1920 Brașov, Atletic Olimpia Gherla și Măgura Cisnădie (Viitorul Reghin nu mai participă). “Personal am încredere în lotul actual și cred că după un an de muncă ar trebui să facem diferența. Obiectivul meu este să câștigăm fiecare meci și să promovăm în eșalonul secund. În momentul acesta nu pot spune că suntem pregătiți 100 la sută, dar am încredere în fete că, prin atitudine și muncă, putem reuși ca cel puțin în iarnă să fim pe primul loc, asta în ciuda faptului că am pierdut o jucătoare de mare importanță și vom suferi pe faza de apărare. Sperăm ca, prin rezultate și joc, să aducem cât mai multă lume la stadion și să dezvoltăm la un nivel superior acest fenomen numit fotbal feminin”, a transmis antrenorul Cătălin Costea.

Formația din Cetatea Marii Uniri a debutat cu dreptul în noul sezon, o victorie în deplasare, cu Viitorul Arad, în primul tur al Cupei României, scor 8-3, goluri marcate de Reghina Drăgoi, Mariana Constantinescu, Diana Stănescu, Mădălina Mârza – două, Andreea Olariu – două și Denisa Banciu.

La nivel de senioare, lotul Student Sport Alba Iulia este compus din Geanina Drăgan, Nicoleta Adam – Roxana Bocăniciu, Marinela Tîrsînă, Ariana Iosa, Reghina Drăgoi, Iulia Nuțiu, Cristina Drâmbărean – Marina Constantinescu, Antonia Ciulea, Diana Stănescu, Denisa Banciu, Iulia Mura, Loredana Popa, Alexandra Pârvu – Andreea Olariu, Denisa Chirilă, Mădălina Mârza, Raluca Modol; delegați Lucian Ionaș și Călin Bunaci, iar antrenor Cătălin Costea. Student Sport Alba Iulia participă în competițiile organizate de FRF și la nivelul Under 15, având două victorii (10-0 în deplasare cu Olimpic Star Cluj și 3-0 cu United Bihor).