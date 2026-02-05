Duminică, 8 februarie, în Sala „Florin Fleșeriu”, vom cunoaște câștigătoarea Campionatului Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Își apără VCG Vințu de Jos trofeul?

Pentru al treilea an consecutiv, Sala „Florin Fleșeriu” din Sebeș va găzdui ultimele meciuri ale Campionatului Județean de Fotbal în sală, ediția a noua. Atractiva competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba a pornit la drum în 2026 cu 20 de participante, iar duminică, 8 februarie, vom cunoaște campioana.

Programul zilei este următorul:

*ora 12.00, Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului (semfinală);

*ora 12.50, VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni (semifinală);

*ora 13.50, finala mică;

*ora 14.40, finala mare;

*ora 15.30, festivitatea de premiere, când se vor oferi distincții individuale (golgheter, cel mai bun portar, cel mai bun jucători, arbitrii fazei finale) și vor fi recompensate echipele ajunse în „careul de ași”.

VCG Vințu de Jos, campioana ediției trecute, are oportunitatea să-și apere trofeul, și să fie prima echipă care să câștige a doua oară sucecsiv întrecerea. Echipele calificate în semifinale sunt imbatabile în actuala ediție, iar în 2025 VCG Vințu de Jos și Cuprirom Abrud s-au duelat în ultimul act (finală ce se poate reedita). Fortuna Lunca Mureșului și Cuprirom Abrud au înregistrat victorii pe linie, iar Sportul Câmpeni (cel mai bun atac, 36 de goluri) și VCG Vințu de Jos (cea mai bună defensivă, 5 goluri încasate) au câte o remiză.

În edițiile anterioare au câștigat VCG Vințu de Jos (2025, 5-4 cu Cuprirom Abrud, în Sala „Florin Fleșeriu”), Performanța Ighiu (2024, 4-0 cu Industria Galda, la Sebeș), Spicul Daia Română (2023, 8-4 în finala de pe teren propriu cu Inter Unirea), Hidromecanica Șugag (2020, la Sebeș, 7-4 cu Inter Ciugud), CIL Blaj (2019, la Alba Iulia, 5-4 cu Voința Stremț), Fortuna Lunca Mureșului (2018, la Sebeș, 2-1 cu Olimpia Aiud), Inter Ciugud (2017, la Săsciori, 3-0 cu Olimpia Aiud), Mureșul Vințu de Jos (2016, la Ocna Mureș, 6-1 cu Olimpia Aiud).

