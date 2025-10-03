DSVSA Alba: Măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în condiții de vreme severă

Măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în condiții de vreme severă

Ca urmare a avertizărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) privind manifestarea unui episod de vreme deosebit de rece, ploi abundente și intensificări ale vântului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie de recomandări pentru a sprijini deținătorii de animale și operatorii economici din sectorul zootehnic în vederea gestionării acestor condiții dificile.

Scopul recomandărilor este de a reduce impactul negativ al fenomenelor meteorologice asupra sănătății și bunăstării animalelor și de a proteja siguranța alimentară și sănătatea publică, a precizat DSVSA Alba.

Măsuri esențiale

1. Adăpostirea și protejarea animalelor

• În cazul fermelor și gospodăriilor localizate în zone inundabile, relocarea animalelor în zone sigure, ferite de inundații sau vânt puternic.

• Organizarea de adăposturi temporare care să ofere protecție față de intemperii.

• Dezlegarea animalelor de fermă, precum și a animalelor de companie, astfel încât acestea să se poată salva în situația producerii de inundații.

2. Asigurarea hranei și apei potabile

• Monitorizarea atentă a surselor de apă, pentru a evita consumul de apă contaminată.

• Oferirea de hrană zilnică, nutritivă și adaptată fiecărei specii, precum și a unei cantități suficiente de apă potabilă.

3. Monitorizarea stării de sănătate

• Supravegherea atentă a animalelor, mai ales a celor tinere, gestante sau cu risc crescut de îmbolnăvire.

• Aplicarea tratamentelor profilactice și intervenția promptă a medicului veterinar atunci când animalele sunt accidentate sau prezintă semne clinice de boală.

4. Gestionarea situațiilor de urgență

• Evacuarea rapidă a animalelor din zonele expuse riscului, folosind mijloace de transport adecvate.

• Colectarea și neutralizarea cadavrelor de animale prin unități autorizate, pentru a preveni răspândirea bolilor.

• Dezinfectarea zonelor afectate după retragerea apelor.

Recomandări pentru deținătorii de animale

• Asigurați accesul liber al animalelor către spațiile de evacuare și adăposturile de urgență.

• Colaborați cu autoritățile locale și cu DSVSA Alba pentru identificarea surselor sigure de hrană și apă.

• Solicitați imediat sprijinul medicului veterinar în cazul în care animalele au consumat apă din surse nesigure sau prezintă semne de boală.

„Aplicarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea efectivelor de animale, pentru menținerea sănătății publice și pentru limitarea consecințelor fenomenelor meteorologice extreme”, se precizează într-un comunicat de presă.

