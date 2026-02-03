DSVSA Alba: Amenzi de peste 1 milion de lei după aproape 5.700 de controale la unități din domeniul alimentar, în anul 2025. Care au fost cele mai frecvente neconformități identificate

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, pe tot parcursul anului 2025, un amplu program de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, în conformitate cu Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, aprobat prin Ordinul ANSVSA nr. 35/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația națională și europeană în vigoare.

În total, au fost efectuate 5.691 de verificări la unități din domeniul alimentar din județul Alba. În urma controalelor, inspectorii DSVSA Alba au aplicat 234 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.054.300 lei, precum și 78 de avertismente.

Controalele au vizat toate categoriile de unități din domeniul alimentar, printre care: abatoare, carmangerii, măcelării, unități de procesare carne și lapte, centre de ambalare ouă, unități de procesare a produselor apicole, mijloace de transport pentru produse de origine animală, centre de prelucrare a laptelui integrate în exploatații, automate de vânzare a laptelui, păstrăvării, magazine de desfacere a peștelui, stupine, magazine de desfacere a mierii, restaurante și alte unități de alimentație publică, pizzerii, cantine, laboratoare de cofetărie și patiserie, pensiuni turistice, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, unități mobile de comercializare a alimentelor, unități de vânzare prin internet, puncte gastronomice locale, unități de catering și piețe agroalimentare.

Cele mai frecvente neconformități identificate în urma controalelor au fost:

• nerespectarea normelor de igienă și a condițiilor de depozitare a produselor alimentare;

• întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare și prelucrare;

• depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

• comercializarea produselor alimentare în spații neautorizate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă;

• manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

• ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

• lipsa trasabilității produselor;

• utilizarea de ambalaje, ustensile și recipiente necorespunzătoare;

• lipsa fișelor de sănătate și a analizelor medicale pentru personalul care manipulează alimente.

Controalele oficiale au vizat toate etapele lanțului alimentar – producție, procesare, depozitare, transport și distribuție – fiind realizate prin inspecții, audituri, monitorizări și prelevări de probe pentru analize de laborator.

Un accent deosebit a fost pus pe controalele tematice desfășurate cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sărbătorilor de Iarnă și în sezonul estival, precum și pe controalele în trafic, realizate în echipe mixte cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

De asemenea, au fost efectuate controale ca urmare a petițiilor și sesizărilor primite, precum și acțiuni pentru soluționarea a 95 de notificări transmise prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAFF) și a 38 de notificări de tip AAC (neconformități cu risc redus).

A fost dispusă retragerea și distrugerea a 648 kg de produse de origine animală neconforme.

În domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală, ca urmare a controalelor efectuate, operatorii economici au retras de pe piață peste 5 tone de produse alimentare neconforme, iar alte 1,2 tone au fost returnate furnizorilor în vederea neutralizării.

Totodată, în anul 2025 au fost organizate 45 de acțiuni comune cu alte instituții ale statului, precum Prefectura Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Agenția Națională pentru Zootehnie.

În anul 2026, DSVSA Alba va continua activitățile specifice pentru asigurarea siguranței alimentare. Scopul este prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, protejarea drepturilor consumatorilor și asigurarea unui comerț cu produse alimentare sigure și conforme.

