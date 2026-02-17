DSP Alba: Cazurile de PNEUMONIE și infecții respiratorii, în creștere în județ în săptămâna 9 – 15 februarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 17 februarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 9 – 15 februarie 2026, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 51 cazuri de gripă, cu 59,52% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 6 cazuri internate.

În ceea ce privește infecțiile acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 9-15 februarie 2026, au fost raportate 2975 cazuri, cu 4,39% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 34 internate.

În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 12,39% față de săptămâna anterioară, mai exact 399 cazuri, dintre care 90 internate.

