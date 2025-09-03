Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: Se toarnă asfalt între Zlatna și Almașu Mare

Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: A început turnarea asfaltului între Zlatna și Almașu Mare, un pas esențial pentru una dintre cele mai importante investiții rutiere din județul Alba

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 705 au intrat într-o etapă decisivă. Între Zlatna și Almașu Mare a început turnarea primului strat de asfalt, semn că proiectul finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” avansează conform planului, anunță reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Reabilitarea acestui tronson este considerată una dintre cele mai importante investiții rutiere din județul Alba, cu beneficii directe pentru locuitori, turiști și mediul economic local.

Reabilitarea drumului judeţean DJ 705, care leagă limita județului Hunedoara de Almașu de Mijloc, Almașu Mare și Zlatna (DN 74), este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program guvernamental care urmărește dezvoltarea infrastructurii rutiere, sprijinirea comunităților locale și îmbunătățirea conectivității între localități.

Această lucrare se numără, în prezent, printre cele mai importante investiții derulate la nivelul județului Alba, atât prin valoarea sa, cât și prin impactul direct asupra mobilității și dezvoltării economice locale.

Modernizarea drumului judeţean DJ 705 va facilita accesul către centrele urbane și zonele turistice, va reduce timpul de parcurs, va crește siguranța rutieră și va asigura o legătură mai rapidă și mai eficientă cu DN 74, unul dintre principalele coridoare rutiere din zonă. În plus, proiectul contribuie la sporirea atractivității zonei pentru investiții și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI