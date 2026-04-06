Actualitate

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vine o criză mare! Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vine o criză mare! Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!”

„Vine o criză mare. Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!”, afirmă într-un comentariu Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România. 

„Nu vă îmbătați cu apă rece. Scăderea de treizeci și șase de bani la litrul de motorină, controlul prețurilor la pompă, taxa pe profiturile excepționale (se cheamă taxa „windfall”, nu au inventat-o românii), nu vor avea efecte multă vreme. Poți impune orice restricții, în orice domeniu, producătorilor, distribuitorilor și detailiștilor, dar nu le poți impune să aducă marfa, o vor duce să o vândă acolo unde nu sunt restricții și raționalizări.

Problema combustibililor, petrol și gaze, astăzi, nu este prețul la pompă, ci disponibilitatea de combustibil, petrol și gaze. Nu o să mai fie combustibil, petrol și gaze, începe să dispară din Orientul Mijlociu, din Asia și va dispărea din Europa. Încep să apară restricții și raționalizări în multe țări europene. Tot mai multe țări europene subvenționează preturile la combustibili, petrol și gaze, pentru industrie – pentru fabrici, uzine și combinate.

Țineți mașinile acasă, lăsați combustibilul, petrol și gaze, pentru fabricile, uzinele și combinatele de mâncare, chimie, energie și apărare și pentru lanțurile de aprovizionare. Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone, nu vă trebuie să vă dați toata ziua cu mașina.

Și cumpărați produse fabricate în România, să ținem banii în țară, să ținem fabrici, uzine și combinate în țară, să ținem locuri de muncă în țară.

Gândiți-vă un pic la toate astea. Înjurați-mă cât vreți, dar gândiți-vă un pic la toate astea”, spune Dragoș Damian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

