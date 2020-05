Două talente fotbalistice de la Navobi Alba Iulia, la Gaz Metan Mediaș | Andrei Bogdan și Alvaro Iuga au ajuns la juniorii prim-divizionarei

Navobi Alba Iulia, club recunoscut la nivelul județului Alba pentru activitatea îndelungată și prolifică la nivel juvenil, se mândrește cu faptul că doi tineri jucători crescuți în propria curte au făcut pasul la începutul acestui an spre fotbalul mare.

Astfel, Andrei Bogdan și Alvaro Iuga, ambii născuți în anul 2005, au ajuns la grupele de juniori ale prim-divizionarei Gaz Metan Mediaș, unde activează de ceva vreme un alt fotbalist din Alba, respectiv Sebastian Maghiari (originar din Crăciunelu de Jos), la categoria Under 15. “Sper ca acești băieți să-și trăiască visul și să realizeze lucruri frumoase în fotbal. Din păcate <<sportul rege>> a fost tras pe linie moartă în această perioadă, din cauza pandemiei”, a transmis antrenorul Silviu Miron (ce pregătește și formația de seniori ce activează în Liga a 4-a). În cele ce urmează, reputatul tehnician albaiulian a oferit o caracterizare ale celor două talente fotbalistice.

*În Liga a 4-a, Andrei Bogdan, împotriva tatălui!

“Andrei Bogdan a venit la fotbal cu câteva luni înainte de a împlini 6 ani și sunt mai bine de 9 ani de când lucrăm împreună. Fiind din <<fibră>> de fotbalist, tatăl său Cosmin Bogdan încă joacă, la 43 de ani, la AFC Micești în Liga a 4-a, m-am bucurat mult să am un jucător cu <<pedigree>>, talent înnăscut, excelând la rapiditate, curaj, combativitate și disponibilitate la efort. Andrei este un jucător polivalent, de-a lungul timpului evoluând pe toate posturile, în toate sistemele posibile de joc, a fost nevoit să stea chiar și în poartă la un turneu la Câmpia Turzii. Cu toate acestea, nu-i place să joace <<la închidere>> deși capacitatea de travaliu îl recomandă, iar la selecționata județeană pentru Turneul Speranțelor, anul 2018-2019, a fost folosit fundaș central. Locul său este totuși între cei mai ofensivi jucători ai unei echipe: atacant central sau lateral în 4-3-3, atacant sau oricare dintre mijlocași în 4-2-3-1, fără vreo preferință în mod special. Are capacitatea de a marca cu ușurință. Pe parcursul turului 2019-2020, Andrei a început să resimtă o oarecare stare de demotivare care a dus la un randament scăzut în meciurile de juniori. De aici, și la dorința expresă a jucătorului, am început să căutăm împreună variante optime pentru a face un pas în fața în carieră. Ca urmare, la mijlocul lunii noiembrie a dat o probă de joc la Poli Iași, cei de acolo au dorit să rămână în cadrul clubului, dar distanța mare de casă a fost un impediment decisiv. Următorul pas natural a fost o încercare la Gaz Metan Mediaș. În urma a trei zile de pregătire cu juniorii Under 15 a celor de la Mediaș, la sfârșitul lunii februarie, și a unei duble amicale, am perfectat transferul încă din acest retur”, a spus Silviu Miron.

În ultima etapă a turului Ligii a 4-a, în partida din noiembrie 2019, de la Galtiu, dintre Navobi Alba Iulia și AFC Micești, scor 2-3, Andrei a fost adversarul tatălui său Cosmin.

*Alvaro Iuga – școlit în Spania

Alvaro Nicolas Iuga s-a născut în Spania și a început fotbalul la vârsta de 4 ani, la clubul Unio Esportiva Castelldefels (din Catalunia), iar în vara anului 2014 a revenit definitiv în țară, împreună cu toată familia.

“A dat dovadă de un curaj deosebit alegând postul de portar încă de la această vârstă fragedă. Datorită vărului său, Patric Alexandru, care evolua deja în cadrul clubului la grupa de 2005, a ales să ni se alăture. Până în acel moment nu aveam un portar dedicat, ci foloseam o rotație a jucătorilor pe respectivul post. Cum un portar bun e foarte greu de găsit, vă dați seama bucuria de a identifica unul. În acești 5-6 ani, Alvaro a fost pregătit în mod special de Cătălin Popa, fostul portar al Unirii Alba Iulia din anii ’80-’90, în ultimii 2-3 ani secondat și de Daniel Maier, unul din părinți, fost portar la CFR Teiuș. Cătălin a lucrat foarte mult și in plan mental cu Alvaro, care se motivează foarte bine pentru meciuri, dar i-a fost foarte greu să se adapteze în Romania și fotbalul autohton.

Alvaro a dat întotdeauna siguranță echipei. A avut o participare importantă la câștigarea campionatului Juniorilor E, în sezonul 2015-2016, înscriind și un gol prin degajare din propriul careu, iar la faza de zonă de la Miercurea Ciuc a fost declarat cel mai bun portar al turneului. A venit și convocarea sa la selecționata județului Alba pentru Turneul Speranțelor ediția 2018-2019, unde a fost principalul portar. La 14 ani Alvaro avea 1.84 metri înălțime și evoluții încântătoare, iar la inițiativa lui Cătălin Popa am început să căutăm variante de lansare în fotbalul mare. Prin prisma unei prietenii închegate din timpul Școlii de Antrenori, cu mai mulți antrenori de la Gaz Metan Mediaș, și a unui respect reciproc cu antrenorul de la grupa de 2005, cu care ne-am intersectat permanent pe la diferite turnee, Alvaro participă la Mediaș la trei zile de antrenamente cu juniorii Under 15, la sfârșitul lunii februarie. Lasă o impresie bună și este dorit, însă se decide mai greu, din motive personale, și optează pentru o mutare la Gaz Metan numai din vara acestui an”, a conchis Silviu Miron.

La Gaz Metan Mediaș activează, de asemenea, de un an și jumătate, Daniel Nicula (17 ani), cooptat de Edward Iordănescu în lotul echipei mari, cu care a bifat deja trei cantonamente centralizate externe, în cazul său așteptându-se, cât mai curând, debutul în Liga 1, după reluarea play-off-ului.