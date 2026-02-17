Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat
Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat
Senatul a aprobat, luni, în plen, două inițiative legislative propuse de Guvern care aduc modificări cadrului legal privind prevenirea și combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă.
Primul proiect prevede modificarea Codului muncii și introduce definiții clare pentru noțiunile de violență și hărțuire în relațiile de muncă.
Conform noilor prevederi, măsurile de protecție a angajaților sunt extinse și asupra altor spații conexe activității profesionale. Este vorba despre spațiile publice sau private care pot constitui loc de muncă, zonele în care salariatul își desfășoară activitatea remunerată, se odihnește, ia masa ori utilizează grupurile sanitare, vestiarele și instalațiile de spălare puse la dispoziție de angajator.
De asemenea, sunt incluse deplasările în interes de serviciu, perioadele de instruire și formare, evenimentele sau activitățile sociale legate de muncă, precum și comunicările online care au legătură cu activitatea profesională.
Cel de-al doilea proiect, modificat prin amendamente în Senat, completează Legea nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii.
,,Prin excepție, (…) în cazul în care sunt sesizate fapte de hărțuire la locul de muncă, în scopul realizării verificărilor necesare constatării situației existente la locul de muncă al persoanei care semnalează că este victima unor asemenea fapte, inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează controlul, respectând obligația de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea”, prevede amendamentul Senatului.
Forul legislativ a respins însă un alt proiect al Guvernului care modifică Legea securității și sănătății în muncă 319/2006. Proiectul de lege, cu caracter organic, a întrunit 66 de voturi ”pentru”, unul ”împotrivă” și 28 de abțineri, lipsind un singur vot pentru a fi adoptat.
În forma Guvernului, proiectul stabilește că angajatorul are obligația să ia mai multe măsuri pentru prevenirea violenței și hărțuirii la locul de muncă, stabilindu-se și sancțiuni contravenționale de la 3.500 lei la 7.000 lei pentru încălcarea acestor obligații. În raportul Comisiei de muncă a Senatului, limitele amenzii au fost majorate.
Cele trei proiecte de lege vor fi dezbătute de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului
17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, atenționarea Cod Galben care vizează zona de munte din sudul județului Alba, precum și alte județe din România. […]
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș a explicat pas cu pas cum l-a ucis pe fostul director Cupru Min Abrud. Bărbatul de 65 de ani, lovit mortal cu un calorifer electric
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș a explicat pas cu pas cum l-a ucis pe fostul director Cupru Min Abrud. Bărbatul de 65 de ani, lovit mortal cu un calorifer electric Crima violentă petrecută în localitatea Florești, în apropiere de Cluj-Napoca, în urma căreia Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min Abrud și-a pierdut viața, a scos la […]
Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă Meteorologii au actualizat, marți, 17 februarie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni, estimând că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului
17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h...
Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat
Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat Senatul a...
Știrea Zilei
UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic
VIDEO | Persoană căzută într-un lac artificial din Gârbova. Pompierii din Sebeș intervin de urgență pentru căutare și salvare Pompierii...
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din...
Curier Județean
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a dotărilor necesare
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba Primăria Baia de Arieș a lansat,...
Pensii 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba: Atenționare pentru angajatori privind adeverințele cu veniturile brute
Casa Județeană de Pensii Alba: Atenționare pentru angajatori privind adeverințele cu veniturile brute Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...