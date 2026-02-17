Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat

Senatul a aprobat, luni, în plen, două inițiative legislative propuse de Guvern care aduc modificări cadrului legal privind prevenirea și combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă.

Primul proiect prevede modificarea Codului muncii și introduce definiții clare pentru noțiunile de violență și hărțuire în relațiile de muncă.

Conform noilor prevederi, măsurile de protecție a angajaților sunt extinse și asupra altor spații conexe activității profesionale. Este vorba despre spațiile publice sau private care pot constitui loc de muncă, zonele în care salariatul își desfășoară activitatea remunerată, se odihnește, ia masa ori utilizează grupurile sanitare, vestiarele și instalațiile de spălare puse la dispoziție de angajator.

De asemenea, sunt incluse deplasările în interes de serviciu, perioadele de instruire și formare, evenimentele sau activitățile sociale legate de muncă, precum și comunicările online care au legătură cu activitatea profesională.

Cel de-al doilea proiect, modificat prin amendamente în Senat, completează Legea nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii.

,,Prin excepție, (…) în cazul în care sunt sesizate fapte de hărțuire la locul de muncă, în scopul realizării verificărilor necesare constatării situației existente la locul de muncă al persoanei care semnalează că este victima unor asemenea fapte, inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează controlul, respectând obligația de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea”, prevede amendamentul Senatului.

Forul legislativ a respins însă un alt proiect al Guvernului care modifică Legea securității și sănătății în muncă 319/2006. Proiectul de lege, cu caracter organic, a întrunit 66 de voturi ”pentru”, unul ”împotrivă” și 28 de abțineri, lipsind un singur vot pentru a fi adoptat.

În forma Guvernului, proiectul stabilește că angajatorul are obligația să ia mai multe măsuri pentru prevenirea violenței și hărțuirii la locul de muncă, stabilindu-se și sancțiuni contravenționale de la 3.500 lei la 7.000 lei pentru încălcarea acestor obligații. În raportul Comisiei de muncă a Senatului, limitele amenzii au fost majorate.

Cele trei proiecte de lege vor fi dezbătute de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

