UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz

TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz

Două persoane au fost găsite miercuri, 11 februarie 2026, inconștiente, într-o locuință din Cenade, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz.

Stația de Pompieri Blaj să intervine pentru asigurarea masurilor specifice în localitatea Cenade.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre doua persoane gasite inconstiente in interiorul locuinței, posibil intoxicate cu gaz.

Misiunea este in dinamică, revenim cu detalii.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apa și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanta SAJ, SVSU Cenade și un echipaj de la operatorul de distribuție gaz.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

In interiorul unei camere a locuinței a fost găsită o persoană cu semne incompatibile cu viata ( bărbat aproximativ 75 ani), iar în ce-a de-a doua cameră a fost găsită o persoană (femeie, aproximativ 65 ani) în stop cardiorespirator pentru care s-au început manevrele de resuscitare.

Totodată, echipajele de intervenție intervenit pentru oprirea alimentării cu gaze și au procedat la ventilarea tuturor incăperilor locuinței.

UPDATE IPJ: La data de 11 februarie 2026, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Cenade, se află două persoane posibil decedate.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în prezent, efectuează cercetări, în vederea stabilirii stării de fapt.

La o examinare sumară, persoanele nu prezintă urme de violență.

UPDATE 2: Din nefericire persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acesteia.

Ambele persoane decedate sunt bărbați de 76 ani, respectiv 66 ani.

UPDATE 3: Polițiștii au identificat, la fața locului, un bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, și pe fratele acestuia, în vârstă de 86 de ani, din localitatea Cenade.

În urma examinării sumare a trupurilor, nu au fost constatate urme vizibile de violență, acestea fiind transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, precum și în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

