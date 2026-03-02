Curier Județean

Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Dosarul unui bărbat de 59 de ani din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, urmează să se judece la Judecătoria Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor

Faptele au fost comise la mijlocul lunii februarie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 58 de ani, din localitatea Săliștea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui autoturism cu număr fals de înmatriculare, conducerea fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În după-amiaza zilei de 15 februarie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat de 58 de ani, din localitatea Săliștea, ar fi lovit un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice, și ar fi plecat de la fața locului.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că cele sesizate se confirmă, iar bărbatul de 58 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, autoturismul condus de acesta nu este înmatriculat în circulație, numărul de înmatriculare montat pe autoturism fiind atribut unui alt autoturism.

Bărbatul a fost identificat de polițiști și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,82 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Luni, 2 martie 2026, un judecător de cauză preliminară a constatat că Judecătoria Alba Iulia este competentă să judece infracţiunea cu care a fost sesizată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și a dispus începerea judecății.

