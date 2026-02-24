Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

Doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia s-au ales cu dosare penale și sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 09.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, o autoutilitară condusă de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din orașul Teiuș.

Din verificări a reieșit că autorizația de circulație provizorie a autoutilitarei este expirată din data de 29 ianuarie 2026.

Tot la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 17.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Șard, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că autorizația de circulație provizorie a autoturismului este expirată din data de 19 aprilie 2025.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

