Dosar penal pentru un tânăr din Alba: A condus fără permis și fără centură, cu mașina defectă. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din Deva

Un tânăr de 20 de ani din comuna Avram Iancu, județul Alba, a fost prins de polițiști pe strada Ciprian Porumbescu din Deva conducând un autoturism cu probleme la iluminare, fără centură de siguranță și fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 noiembrie 2025, în jurul orei 20:30, polițiștii au oprit pe strada Ciprian Porumbescu, din municipiul Deva, un autoturism ce prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare, al cărui conducător auto nu purta centura de siguranță.

Cu privire la șoferul mașinii, un tânăr de 20 de ani, din comuna Avram Iancu, județul Alba, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că nu deține permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere fără permis și au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate.

