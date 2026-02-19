Curier Județean

Dosar penal pentru un șofer din Tiur, prins băut la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Dosar penal pentru un șofer din Tiur, prins băut la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l

Un șofer din Tiur s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 februarie 2026, în jurul orei 17.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Lazăr din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Tiur.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,67 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

