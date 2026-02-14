Curier Județean

Dosar penal pentru un bărbat de 50 de ani, din Șibot: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Dosar penal pentru un bărbat de 50 de ani, din Șibot: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l

Un bărbat de 50 de ani, din Șibot, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,72 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Șibot, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Șibot.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

14 februarie 2026

De

Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere Activitatea instanțelor din județul Alba a evoluat diferit în anul 2025, potrivit raportului privind activitatea desfășurată la nivelul Tribunalului Alba. În timp ce unele judecătorii au înregistrat creșteri ale numărului de dosare nou intrate, altele au consemnat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

14 februarie 2026

De

Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere Un vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

14 februarie 2026

De

Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate O șoferită de 27 de ani, din Gârbova, s-a ales cu dosar penal de la polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 […]

Citește mai mult