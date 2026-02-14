Dosar penal pentru un bărbat de 50 de ani, din Șibot: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l

Un bărbat de 50 de ani, din Șibot, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,72 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Șibot, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Șibot.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI