Dorin Petruțiu a demisionat din Consiliul Local Alba Iulia, dar și din AUR: „Am fost atacat mereu și insultat de către primar și unii colegi, iar colegii de partid consilieri au asistat pasiv la aceste lucruri”

Dorin Petruțiu a demisionat din Consiliul Local Alba Iulia, dar și din AUR, formațiune pe listele căreia a intrat în legislativul local după alegerile din 2024.

„Am demisionat din Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia în data de 30.04.2025, după mai multe luni în care mi-am format o părere mai clară despre oamenii cu care am lucrat și despre modul de lucru din Consiliul Local.

Aceasta nu corespunde cu principiile și valorile mele și cu respectul pentru democrație despre care vorbesc mereu peste tot.

Astfel:

1. Primarul Pleșa – a câstigat alegerile în iunie 2024. Nu sunt genul să ies în stradă să fac proteste, dacă nu îmi convine rezultatul alegerilor, când acestea au fost corecte și democratice. Trebuie să respect voința cetățenilor.

2. Consiliul Local – am fost atacat mereu și insultat de către primar și unii colegi. Se încalcă în special Art. 29, aliniatul 13 din Regulamentul de funcționare al Consiliului Local Alba Iulia. Am făcut apeluri repetate pentru respectarea acestuia, pentru exprimare liberă fară a fi judecat pentru opiniile politice sau pentru expunerea problemelor cu care veneau cetățenii către mine. Majoritatea consiliului a preferat să se continue în aceeași manieră, cu bâlci, insulte etc. Dar respectând democrația, deci majoritatea, pot înțelege că ei așa doresc să își desfășoare activitatea. M-am supus majorității și am părăsit consiliul.

Am lucrat 4 ani într-o universitate prestigioasă din Noua Zeelandă, iar în ultimii 17 ani cu cele mai renumite companii din industria din Romania, având zeci și zeci de ședințe în care am fost tratat cu respect. Înțeleg că unii preferă alte abordări în politică, chiar daca acestea nu corespund regulamentelor. Dar repet, este o majoritate care dorește așa. Iar eu trebuie să mă supun majorității

3. Colegii de partid consilieri locali au asistat la aceste situații neplăcute ce se desfășurau aproape în fiecare ședință. Faptul că nu m-au sprijinit reflectă din nou o decizie majoritara, iar eu trebuie să respect democrația per total. Așa am decis să ies și din partid.

Nu vreau să port pica nimăuui, nu vreau să îi judec pe cei amintiți la cele 3 puncte de mai sus. Doar am decis că în condițiile explicate mai sus, timpul meu nu vă mai fi investit în nenumăratele ședințe lunare, plus evenimente publice.

Am avut o colaborare foarte bună cu parlamentatul Matieș și senatorul Dîrlău, am învățat foarte multe de la dânșii în acest an în AUR. Chiar le mulțumesc pentru oportunitățile oferite. Duminică voi vota alături de colegii mei, pentru același candidat despre care cred că ne poate proteja pacea, liniștea, afacerile și mai ales libertatea și sănătatea, asa cum a facut și în 2021”, a declarat Dorin Petruțiu pentru ziarulunirea.ro.

