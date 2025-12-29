FOTO | Donație de carte din partea istoricului Volker Wollmann în beneficiul comunității din Sebeș: Peste 500 de volume din biblioteca sa personală

Donație de carte din partea istoricului Volker Wollmann în beneficiul comunității din Sebeș: Peste 500 de volume din biblioteca sa personală

Există gesturi care nu fac zgomot, dar care rămân. La începutul lunii decembrie, istoricul Volker Wollmann a ales să dăruiască municipiului Sebeș peste 500 de volume din biblioteca sa personală, cărți adunate de-a lungul unei vieți dedicate cercetării, lecturii și cunoașterii.

Volumele au ajuns în patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica”, Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” și al bibliotecii Liceului German, îmbogățindu-le rafturile cu lucrări de istorie, arheologie, etnografie, muzeologie, istoria artei, dar și cu beletristică – romane și poezie – în limbile română și germană. Lor li se adaugă cărți pentru copii și numeroase enciclopedii ilustrate, adevărate porți de intrare în lume pentru cei tineri, mai ales pentru cei care descoperă sau aprofundează limba germană.

Pentru Muzeul Municipal „Ioan Raica” această donație are o valoare aparte. Cărțile se alătură documentelor, fotografiilor și clișeelor foto, dar și volumelor pe care le-a donat anterior, toate urmând să alcătuiască „Fondul documentar Volker Wollmann” – un nucleu de cercetare deschis specialiștilor, profesorilor, elevilor și studenților. Un fond care nu conservă doar informație, ci și spiritul unei munci făcute cu rigoare și pasiune.

Donația vine ca un aport firesc la viața culturală a Sebeșului, dar și ca o declarație de credință în puterea cărții. Volumele își vor găsi locul pe rafturi, la îndemâna cititorilor, acolo unde își pot continua menirea: aceea de a fi citite, de a provoca întrebări, de a aprinde curiozități. În gestul lui Volker Wollmann se citește convingerea că o carte nu este un obiect al acumulării, ci al împărtășirii, un instrument viu care generează sens și dialog.

Personalitate marcantă a istoriografiei românești, Volker Wollmann este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Deși a contribuit la seria „Inscripțiile Daciei romane”, domeniul său de suflet a devenit cercetarea mineritului din provincia Dacia și din perioada premodernă. De aici, drumul l-a purtat spre arheologia industrială – un domeniu spectaculos, mult timp neglijat – și spre studiul patrimoniului tehnic și industrial al României, căruia i-a dedicat o lucrare monumentală ajunsă la cel de-al zecelea volum.

Consilier științific al Fundației Sașilor Ardeleni din München din 2004, decorat în 2012 cu „Crucea Federală de Merit” a statului german, profesor asociat și Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Volker Wollmann rămâne profund legat de Sebeș – orașul copilăriei și al formării sale. Nu întâmplător, în 2011 a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Sebeș. De altfel, el este membru fondator și director al revistei „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, anuarul științific al muzeului din localitate.

Prin donația recentă, însă, opera sa capătă o altă dimensiune: aceea a continuității. Cărțile dăruite rămân ca o amprentă personală, purtând mai departe un mesaj simplu și puternic – cunoașterea crește doar atunci când este oferită.

Îi mulțumim pentru acest gest de generozitate, exprimându-ne întreaga noastră apreciere. Mulțumiri sincere adresăm și firmei DML Invest SRL, care a făcut posibil, prin transportul gratuit al cărților din Obrigheim, Germania, până la Sebeș, ca această donație să ajungă la cititorii ei, se arată într-un comunicat de la Primăria Sebeș.

