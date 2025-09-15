DOLIU la Teatrul de Păpuși „Prichindel”: Mioara (Huiu) Diaconu a încetat din viață. Împreună cu familia a pus bazele instituției în urmă cu 70 de ani
Teatrul de Păpuși „Prichindel” a anunțat cu mare regret încetarea din viață a Mioarei (Huiu) Diaconu, cunoscută în cercurile apropiate drept Țuky, artista care, alături de familia sa, a pus bazele instituției.
Conducerea teatrului amintește că Mioara Huiu Diaconu a fost „un artist dedicat, trup și suflet, meseriei de păpușar și acestui teatru” și că a câștigat primul premiu pe țară pentru mânuire în 1956 – un motiv de mândrie pentru o trupă mică, dar cu tradiție.
Instituția pune în evidență contribuția ei la formarea generațiilor de actori-păpușari și la viața culturală locală.
Gândurile pe care Mioara Diaconu le-a transmis cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a teatrului:
„De ziua ta, îți trimit în gând un buchet mare de Nu-mă-uita. Este drept că sunt floricele mici și modeste, dar așa te-ai născut și tu, din dragostea pentru copilării, dintr-un oraș mic, dar mare prin trecutul lui.
Îți amintești cum ne jucam de-a ieduțu, de-a ursuleții, și cum ne bucuram de râsetele copiilor care veneau să ne vadă?!
Acum când îți scriu îmi dau seama ce dor îmi este să mă mai joc cu tine. Dar eu acum sunt o bătrânică și tu un băiat mare. Am auzit că ai primit o casă nouă, mare și frumoasă. Asta înseamnă că ești iubit și apreciat. Mă bucur mult și sunt mândră de tine.
Din păcate anii zboară și curând n-o să mai auzim nimic unul de celălalt. Te rog însă ceva: când vei colinda țara și lumea împreună cu noii tăi prieteni frumoși și talentați, să duceți cu voi faima orașului natal ˂sus tot mai sus”.
Mesajul oficial al teatrului încheie anunțul cu un omagiu emoționant: „NU TE VOM UITA NICIODATĂ! Dumnezeu să te odihnească!” Teatrul „Prichindel”, publicul și comunitatea locală rămân în doliu și vor păstra vie memoria contribuției sale la arta păpușăriei.
