Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică 2026

Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

Etapa națională se va desfășura, în perioada 5-9 mai 2026, la Suceava.

Etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică a avut loc în 9 martie 2026, la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, fiind coordonată de inspector școlar prof. Mihaela Mateescu. Au participat 4 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba.

Au fost acordat următoarele premii I:

*Vlad-Petru Popa – clasa a X-a (secțiunea Seniori 1) – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, profesor coordonator Constantin Negucioiu

*David Oprița – clasa a VI-a (secțiunea Juniori 1) – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, profesor coordonator Anda-Claudia Chiș

*Ștefan Greculeac – clasa a VIII-a (secțiunea Juniori 2) – Școala Gimnazială „Ion Agîrbiceanu” Alba Iulia, profesor coordonator Mariana-Salomia Maierescu.

