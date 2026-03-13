Curier Județean

Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică 2026

Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

Etapa națională se va desfășura, în perioada 5-9 mai 2026, la Suceava.

Citește și: FOTO | Vlad Petru Popa, elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, bursier al Academiei Române: A participat la o tabără de vară a tinerilor de elită

Etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică a avut loc în 9 martie 2026, la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, fiind coordonată de inspector școlar prof. Mihaela Mateescu. Au participat 4 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba.

Au fost acordat următoarele premii I:

*Vlad-Petru Popa – clasa a X-a (secțiunea Seniori 1) – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, profesor coordonator Constantin Negucioiu

*David Oprița – clasa a VI-a (secțiunea Juniori 1) –  Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, profesor coordonator Anda-Claudia Chiș

*Ștefan Greculeac – clasa a VIII-a (secțiunea Juniori 2) – Școala Gimnazială „Ion Agîrbiceanu” Alba Iulia, profesor coordonator Mariana-Salomia Maierescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la Blaj: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care se manifestă pe o suprafață de 3.000 metri pătrați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

13 martie 2026

De

INCENDIU la Blaj: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care se manifestă pe o suprafață de 3.000 metri pătrați Stația de pompieri Blaj intervine, vineri, 13 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Plopilor din municipiu, unde flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Potrivit ISU Alba, stația de […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 16.03.2026-22.03.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

13 martie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 16.03.2026-22.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL ALBA IULIA, Strada MAGUREI PARTIAL – 24/03/2026 09:00 – 24/03/2026 17:00  CETATEA DE BALTA, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | IPJ Alba: Accesați platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla istoricul sancțiunilor rutiere. Cum trebuie să procedați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 martie 2026

De

IPJ Alba: Accesați  platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla istoricul sancțiunilor rutiere. Cum trebuie să procedați Șoferii își pot verifica online, în mai puțin de un minut, istoricul sancțiunilor rutiere, punctele de penalizare și starea dreptului de a conduce, prin intermediul platformei HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne, au […]

Citește mai mult