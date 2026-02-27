Doi bărbați urmăriți internațional, condamnați de Judecătoria Alba Iulia, aduși în țară din Spania și Germania. Pentru ce fapte vor sta după gratii

Doi bărbați urmăriți internațional au fost aduși în țară pentru a-și executa pedepsele cu închisoarea, în baza unor mandate emise de Judecătoria Alba Iulia.

Unul dintre aceștia, condamnat pentru infracțiuni rutiere, a fost extrădat din Germania, iar celălalt, condamnat pentru delapidare, a fost adus din Spania.

Potrivit Poliția Română, a fost adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Hunedoara, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba Iulia, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 6 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 31 de ani, din Mureș, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba Iulia, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 6 luni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI