Doi bărbați urmăriți internațional, condamnați de Judecătoria Alba Iulia, aduși în țară din Spania și Germania. Pentru ce fapte vor sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

Doi bărbați urmăriți internațional au fost aduși în țară pentru a-și executa pedepsele cu închisoarea, în baza unor mandate emise de Judecătoria Alba Iulia. 

Unul dintre aceștia, condamnat pentru infracțiuni rutiere, a fost extrădat din Germania, iar celălalt, condamnat pentru delapidare, a fost adus din Spania.

Potrivit Poliția Română, a fost adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Hunedoara, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba Iulia, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 6 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 31 de ani, din Mureș, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba Iulia, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 6 luni.

