Doi bărbați, din Sibiu și Jina, cu mandate de executare pentru șantaj, REȚINUȚI de polițiști și duși în Penitenciarul Aiud: Câți ani vor sta după gratii
Doi bărbați, din Sibiu și Jina, cu mandate de executare pentru șantaj, au fost reținuți de polițiști și duși în Penitenciarul Aiud.
Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Tribunalul Sibiu, la data de 25 februarie 2026.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud în vederea executării pedepsei.
Tot la data de 2 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Jina, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Tribunalul Sibiu, la data de 25 februarie 2026.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud în vederea executării pedepsei.
