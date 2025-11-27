Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie: Regula intră în vigoare de anul viitor. Cât va costa

Vor avea obligativitatea de a obține o autorizație electronică de călătorie, toți călătorii scutiți de viză, care vor să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit.

Electronic Travel Authorisation – ETA intră în vigoare din 25 februarie 2026, potrivit celor de la Ambasada britanică la București. Documentul are un cost de 16 lire sterline și poate fi utilizat pentru intrări multiple pe teritoriul britanic.

Potrivit anunțului oficial, ETA se poate solicita online sau prin aplicația „UK ETA”, procedura fiind una rapidă și simplă. Autorizația trebuie obținută înainte de începerea călătoriei.

„Din 25 februarie 2026, toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA).

ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută înainte de a călători.

Costul actual al ETA este £16 și permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru șederi de până la șase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare”, a anunțat miercuri Ambasada Marii Britanii la București.

ETA permite oricărui posesor să efectueze mai multe vizite în Regatul Unit, cu o durată maximă de ședere de șase luni la fiecare intrare, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului, în funcție de care termen survine primul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI