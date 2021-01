DOCUMENT| Care sunt informațiile prezentate pe broșura despre vaccinare care va fi distribuită credincioșilor de către preoții Bisericii Ortodoxe

Ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române le-a fost cerut, din partea Patriarhul Daniel, să distribuie în eparhiile acestora, o broșură referitor la vaccin și vaccinare primită din partea Ministerului Sănătății. Patriarhia Română a anunțat implicarea în vaccinare în vederea informării credincioșilor „În acest sens, nu în altul”, după ce Ministerul Sănătății s-a bucurat de un sfârșit de săptămână cu „bucurie și multă speranță”, în urma deciziei Preafericitului Daniel.

Purtătorul de cuvânt al Patrarhiei Vasile Bănescu, a anunțat, luni, că Biserica Ortodoxă Română, ca și toate celelalte culte religioase din România, a primit broșura informativă „Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA – Gratuită, Voluntară, Sigură”.

„Acest material informativ a fost transmis în această perioadă tuturor ierarhilor din Patriarhia Română. În acest sens, nu în altul, Biserica se implică în absolut firescul demers de informare a clericilor și credincioșilor ei cu privire la această vaccinare.

Opțiunea pentru vaccinarea cu actualul vaccin anti-Covid trebuie să se configureze pentru fiecare dintre noi în cadrul limpede al unei serioase, substanțiale informări, nu dezinformări, evitându-se astfel zona speculațiilor excesive și a extremelor.

Doar cineva bine informat din surse sigure, credibile, validate instituțional, poate lua o decizie adecvată, menită să îi protejeze sănătatea personală și pe a celor din jur”, a anunțat Vasile Bănescu.

Broşura de 18 pagini are următorul cuprins: