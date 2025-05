Doar bilete electronice pentru călătoria cu autobuzele electrice din Blaj și Crăciunelu de Jos

Pasagerii care vor folosi autobuzele electrice care vor fi puse în circulaţie în Blaj şi Crăciunelu de Jos nu vor cumpăra bilete fizice, ci doar electronice.

S-a optat pentru un sistem digital, care să nu necesite puncte de vânzare a biletelor, să se bazeze pe tehnologiile telefoanelor smart, precum și carduri cu coduri QR pentru categoriile de persoane care vor avea călătoriile subvenţionate sau care optează pentru un abonament. Fiecare autobuz va fi dotat cu un POS cu casă de marcat încorporată. Bilete se vor putea cumpăra și pe loc de la șofer, plata fiind posibilă prin card bancar.

Administraţia blăjeană a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura privind achiziţia unui sistem e-ticketing, pentru care s-a solicitat finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Se vor achiziționa un sistem e-ticketing, 8 POS-uri, o imprimantă carduri și carduri şi un sistem all in one. Valoarea estimată este de 206.836 de lei. Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate-preţ”.

Au fost depuse două oferte, ambele de către firme din Bucureşti, care vor fi evaluate.

„Datorită achiziționării a 8 autobuze electrice prin proiectul „Achiziție autobuze electrice în parteneriat Municipiul Blaj – Comuna Crăciunelu de Jos”, finanțat prin PNRR, devin necesare acţiuni menite să îmbunătățească condițiile de trafic, cu asigurarea priorității pentru transportul public. Prin urmare, în Municipiul Blaj se vor implementa şi alte componente, după cum urmează: 4 autobuze electrice cu o lungime de 10 m, 4 autobuze electrice cu o lungime de 12 m. Autobuzele electrice vor avea un sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronic.

Autobuzele electrice vor fi echipate cu sisteme de informare audio-video a călătorilor. Autobuzele electrice vor fi echipate cu un echipament de ticketing compatibil, integrat în sistemul de ticketing – validatoare cu cod QR. Autobuzele electrice vor fi echipate cu computer de gestiune management trafic (CGMT), cu funcţii GPS, echipament Wi-Fi și comunicare online. Toate componentele menționate oferă o coerență investițională față de obiectivele propuse, creând posibilitatea satisfacerii nevoilor actuale ale comunității locale, dar mai ales a celor de perspectivă, mobilitatea urbană și managementul modern al administrației publice fiind piloni de dezvoltare”, se arată în caietul de sarcini.

În contextul investițiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport public, Planul de Mobilitate Urbană elaborat pentru Municipiul Blaj subliniază importanța înființării serviciului de transport public în comun pentru unitățile administrativ-teritoriale din zonă. Pentru a facilita accesibilitatea și eficiența sistemului de transport public, se dorește implementarea unui sistem de e-ticketing modern, care va permite utilizatorilor să achiziționeze bilete și abonamente online, să efectueze plăți electronice și să utilizeze carduri de transport, contribuind astfel la o gestionare mai eficientă a transportului. Acest sistem va asigura o mai mare transparență în utilizarea serviciilor de transport și va reduce dependența de metodele tradiționale de plată cu numerar, încurajând în același timp utilizarea autobuzelor electrice.

În ceea ce privește impactul asupra mediului, implementarea aplicației pentru achiziționarea biletelor electronice va contribui semnificativ la reducerea consumului de hârtie, eliminând necesitatea tipăririi biletelor fizice și, implicit, reducând cantitatea de deșeuri generată de transportul public.

De asemenea, prin înlocuirea metodelor tradiționale de plată cu bilete fizice și numerar, aplicația va promova plățile electronice, care sunt nu doar mai sigure și mai rapide, dar și mai ecologice.

Sistemul de e-ticketing va fi, de asemenea, proiectat pentru a asigura protecția datelor personale ale utilizatorilor.

