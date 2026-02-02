DNSC, recomandări pentru a nu pica în plasa șantajului cibernetic: Implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri
DNSC, recomandări pentru a nu pica în plasa șantajului cibernetic: Implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri
Atacurile de tip șantaj cibernetic continuă să reprezinte o amenințare reală pentru utilizatorii din mediul online, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor generate de mesajele alarmante și manipulatoare, menite să obțină bani sau date sensibile.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că reacțiile impulsive pot agrava situația și oferă o serie de recomandări pentru a evita să devenim victime ale amenințărilor digitale.
,,Șantajul cibernetic: cum să nu cazi pradă amenințărilor online?
Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că vorbim de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să te sperie și să te facă să reacționezi impulsiv.
Cum te protejezi?
Nu răspunde mesajelor suspecte și nu ceda presiunilor.
Nu plăti răscumpărări – plata nu garantează rezolvarea problemei.
Raportează incidentele autorităților competente.
Asigură-te că ai backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate”, se arată în mesajul transmis de DNSC.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. […]
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. „ISU […]
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii
Peste 500.000 de familii și 2,8 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de sprijin financiar în 2026: Precizările ministrului Muncii Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut câteva precizări despre impactul măsurilor de solidaritate propuse de PSD pentru sprijinirea familiilor, dar și a persoanelor vulnerabile. De acest ajutor ar putea beneficia peste 500.000 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor...
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul...
Știrea Zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea...
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților:...
Curier Județean
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante Direcția...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări
INCENDIU în Alba Iulia: Învelitoarea și podeaua acoperișului unei case de pe strada Rândunelelor, mistuite de flăcări Un incendiu s-a...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...