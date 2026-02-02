DNSC, recomandări pentru a nu pica în plasa șantajului cibernetic: Implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri

Atacurile de tip șantaj cibernetic continuă să reprezinte o amenințare reală pentru utilizatorii din mediul online, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor generate de mesajele alarmante și manipulatoare, menite să obțină bani sau date sensibile.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că reacțiile impulsive pot agrava situația și oferă o serie de recomandări pentru a evita să devenim victime ale amenințărilor digitale.

,,Șantajul cibernetic: cum să nu cazi pradă amenințărilor online?

Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că vorbim de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să te sperie și să te facă să reacționezi impulsiv.

Cum te protejezi?

Nu răspunde mesajelor suspecte și nu ceda presiunilor.

Nu plăti răscumpărări – plata nu garantează rezolvarea problemei.

Raportează incidentele autorităților competente.

Asigură-te că ai backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

