Discuții de RAPORT 3 la 1 în Alianța USR-PLUS, la alegerile locale. Ce spun liderii din județul Alba

În această perioadă, filialele USR și PLUS din teritoriu discută despre modalitatea de reprezentare pe listele comune a candidaților pentru alegerile locale. Printre variantele prezentate este ca în unele cazuri ponderea candidaților comuni pentru funcțiile de consilieri să fie 3 la 1 în favoarea USR.

De asemenea, sunt luate în discuție variante în care ponderea de reprezentare pe listele candidaților comuni pentru funcțiile de consilieri locali și județeni să fie 3 la 1 în favoarea USR în unele cazuri, în funcție de intenția de vot din regiune.

La nivelul județului Alba, Partidul Libertate Unitate și Solidaritate (PLUS) condus de Dacian Cioloș prin Președintele Județean Alba, Mihail David a transmis următoarele:

”Alegerile locale sunt despre oameni și nu despre partide. PLUS consideră că indiferent dacă provin din PLUS sau din USR, viitorii candidați pentru primăriile din județ și Consiliul Judetean Alba trebuie să vină cu un parcurs profesional și de voluntariat care să arate că sunt potriviți pentru funcțiile publice.

PLUS a lansat deja primii membri ai Echipelor PLUS pentru primăriile din județ și Consiliul Județean Alba.

Au fost de asemenea puse în dezbatere publică programele de guvernare locală participativă PLUS ACUM pentru prim ele Municipii și orașe, urmând ca în perioada următoare să fie prezentate și pentru toate celelalte localitățile din județ unde există Comunități ale Partidului PLUS.

Așteptăm în continuare propunerile cetățenilor, care se pot trimite pe paginile PLUS de pe Facebook, Instagram, Linkedin sau în fiecare joi de la ora 19:00 la ziua porților deschise la Sediul Filialei Județene PLUS Alba pe Strada Trandafirilor Nr. 16 din Alba Iulia.

Referitor la posibilitatea impărțirii candidaților Alianței între partidele PLUS și USR, singurele alegeri prin care am trecut cu o astfel de împărțire au fost alegerile Europarlamentare.

Lista a fost atunci deschisă de către Președintele Partidului PLUS, Dacian Cioloș, iar împărțirea a fost jumătate PLUS, jumătate USR. Astfel avem în Parlamentul European 4 Europarlamentari PLUS și 4 Europarlamentari USR.

Am reușit să primim votul a peste 2 milioane de români și Alianța formată din cele două partide, PLUS și USR a fost cot la cot cu PNL și PSD.

Dacian Cioloș, Președintele Partidului PLUS a devenit românul cu cea mai mare responsabilitate din Uniunea Europeană când a devenit în urma alegerilor Europarlamentare Președintele Grupului Renew din Parlamentul European, format din PLUS, ALDE (familia politică la care a aderat USR) și La Repunblique En Marche (Partidul Președintelui francez Emmanuel Macron).”

Beniamin Todosiu, președintele USR ALBA, a declarat: “Cred că lucrul cel mai important în acest moment este faptul că dorim să participăm împreună la alegerile locale. Împreună suntem mai PUTERNICI și acestă forță a fost demonstrată de Alianța USR PLUS la alerile de anul trecut.

Anul 2020 este un an important pentru democrația românească deoarece USR – PLUS va intra în administrația locală. Vom avea oameni noi în consiliile locale și la conducerile primăriilor din Alba, oameni profesioniști care își vor pune toată priceperea și pregătirea în slujba dezvoltării comunităților locale.

Eu apreciez colaborarea cu aliații noștri de la PLUS și cred ca vom găsi principiile de negociere în județul Alba pentru a reuși sa oferim alternative reale pentru toate localitățile din județ, oameni în care cetățenii să se regăsească și în care sa aibă încredere.

Motoul nostru pentru alegerile locale va fi “Oameni ca tine” oameni noi în politica, obișnuiți, dar profesioniști, oameni care s-au săturat sa vadă comunitățile în care trăiesc gestionate prost și neprofesionist.”

Luni va avea loc o ședință a Birourilor Naționale Reunite în care alianța ar putea lua decizii privind reprezentarea partidelor pe listele comune la alegerile locale din vară.

Neînțelegeri în alianță au fost și la alegerile europarlamentare. În februarie 2019, existau nemulțumiri ale membrilor USR cu privire la candidaturile la europarlamentare alături de PLUS.