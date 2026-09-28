28 septembrie 2026 | Avarie la apă în Sebeș: Ce cartier este afactat

Avarie la apă în Sebeș: Ce cartier este afactat

SC APA CTTA SA – Sucursala Sebeș a anunțat, luni, 28 septembrie 2026, în jurul orei 8.00, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Sebeș, în cartierul Aleea Parc (parțial), la blocurile 25, 26, 27 și 28, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile.

„Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi să remedieze în cel mai scurt timp această defecțiune.

Estimare reluare alimentare cu apă potabilă: ora 12.00

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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