Digitalizarea activității Spitalului Municipal Aiud: Achiziție de echipamente și servicii în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR

Spitalul Municipal Aiud a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție a serviciilor de dezvoltare și implementare destinate extinderii Sistemului Informatic Integrat actual și echipamentelor aferente în cadrul proiectului „Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud”, finanțat prin PNRR.

Valoarea achiziției este de aproximativ 2,4 milioane de lei.

Prin intermediul acestui proiect se are în vedere:

– îmbunătățirea rețelelor de comunicații prin extinderea componentelor hardware ale rețelei de comunicații IT, actualizarea și instalarea software-ului legat de rețelele IT și securitate, actualizarea și instalarea dispozitivelor hardware IT,

– implementarea și îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității,

– implementarea și îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.

Digitalizarea activității spitalului prin dezvoltarea unor module informatice noi, prin achiziționarea şi instalarea echipamentelor necesare (echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe, inclusiv licențe), prin migrarea de date către noi sisteme şi infrastructuri, prin dezvoltare de aplicații informatice aferente, dar și prin instruirea personalului tehnic la nivel local este necesară și în vederea creșterii eficienței operaționale si creşterii calității serviciilor medicale, potrivit reprezentanților Spitalului Municipal Aiud.

Potrivit acestora, noul Sistem Informatic Iintegrat va răspunde nevoilor operaționale și administrative ale spitalului, facilitând gestionarea eficientă a activităților medicale şi administrative.

