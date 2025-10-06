Diana Șoșoacă, după audieri la Parchetul General: „Asist la o execuție politică”

Diana Șoșoacă, la audieri la Parchetul General

Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost chemată, luni, 6 octombrie 2025, pentru audieri la sediul Parchetului General, unde a fost întâmpinată de zeci de susținători.

Șefa partidului SOS România este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară, iar procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, reamintește Hot News.

Susținătorii Dianei Șoșoacă i-au scandat numele și au afișat pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Şoşoacă”.

Aceștia au venit cu steguri ale partidului SOS România, drapelul tricolor și buchete de flori.

Diana Șoșoacă a mai fost chemată la Parchetul General pe 23 septembrie 2025, însă ea nu s-a prezentat la audieri, invocând faptul că nu este în România.

De data aceasta întâlnirea cu procurorii a fost stabilită de comun acord.

Diana Șoșoacă a ieșit din Parchetul General în jurul orei 14.00, spunând că asistă la „o execuție politică” și că toate acuzațiile procurorilor sunt „declarații politice”.

„Domnul procuror, îmi pare rău pentru dânsul, îi cam tremurau mâinile și își freca barba. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI