Deputatul de Alba Florin Roman, singurul care a votat ÎMPOTRIVA lui Crin Antonescu: ”Mă așteptam să vă cereți scuze față de partid”

Crin Antonescu este oficial și candidatul PNL la alegerile prezidențiale din primăvara 2025 PNL l-a votat pe Crin Antonescu ca și candidat la alegerile prezidențiale din primăvara acestui an. Antonescu devine astfel și candidatul la președinție al PNL, după ce a fost anunțat și de PSD. ‘Nu am avut și nu am nicio pretenție că […]