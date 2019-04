Deputat PNL Florin Roman: PSDragnea aruncă responsabilitatea unor eventuale drame în cârca primarilor

PSDragnea vrea să facă dosare penale tuturor primăriilor care au școli neautorizate la incendiu, prin aprobarea OUG de la mijlocul acestei săptămâni.

Ordonanta prin care Guvernul PSD –ALDE se spala pe maini de obligatiile care ii revin pentru autorizarea ISU a unitatilor de invatamant este monument de oportunism electoral. Pentru a-si fideliza armata de directori cu carnet de partid, fac dovada unui comportament care nu are nicio farama de responsabilitate. Mai directorilor va facem viata mai usoara – asta spun ei. Cum sa pui in balanta siguranta copiilor in scoli cu profitul electoral? Nu au nici un Dumnezeu!

In primul rand, Legea 1/2011 la art. 257 al.3 prevede foarte clar faptul ca directorii unitatilor de invatamant semneaza un contract de management administrativ-financiar cu primarul localitatii, obiectul contractului fiind “organizarea, conducerea și administrarea unității de învățământ . . . . . . . . . . ., precum și gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării serviciilor educaționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Aceste contracte sunt semnate si in vigoare in acest moment. In al doilea rand, este de notorietate faptul ca prin hotarari ale consiliilor locale, unitatile de invatamant sunt in administrarea consiliilor de administratie si a directorilor, ce sunt presedintii CA si care asigura conducerea executiva a scolilor. Totodata, Ordonanta face discriminare intre unitatile de invatamant de stat si cele particulare.

Propunerea PNL este asumarea unui plan national realist pentru ca unitatile de invatamant sa fie autorizate ISU. Prin finantarea complementara ar trebui sa existe alocate sume pentru acest lucru. Având in vedere faptul ca ordonanța PSDragnea generează grave discriminări, PNL analizează toate căile de atac, pe motive care țin de neconstituționalitate și cere Avocatului Poporului sa se aplece cu seriozitate asupra ordonanței.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL