Deputat Florin Roman: Am lansat o petiție publică pentru oprirea criminalilor, violatorilor și tâlharilor

PNL a luat decizia de a promova modificări legislative pentru modificarea regimului compensatoriu, care a dus la eliberarea timpurie a circa 11.000 de deținuți. Dintre aceștia, aproximativ 700 s-au reîntors in penitenciare si circa 200 au comis noi infracțiuni violente: crime, tentative de crima, viol, tentativa de viol sau tâlharii. Imaginile acestor drame au produs un puternic impact emoțional in rândul opiniei publice.

Pentru susținerea proiectului nostru de lege am inițiat in mediul on line și o petiție publica, pe care va invit sa o semnați și sa o distribuiti. Dorim ca listele de semnături sa susțină moțiunea simpla anunțată împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, principalul vinovat de faptul ca România a ajuns un rai al infractorilor.

Semnăturile, dar și comentariile dumneavoastra vor fi înaintate și președinților Camerei Deputatilor și al Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu Tariceanu, complici morali ai crimelor, violurilor și tâlhăriilor care generează nesiguranța pentru fiecare cetățean roman. Dorim, prin acest demers, ca vocea străzii sa ajungă și sa se audă in Parlamentul României, locul in care majoritatea PSD-ALDE s-a baricadat cu singurul scop de a-și scapa liderii corupți de pușcărie.

Alaturati-va demersului nostru pentru a pune capăt crimelor, violurilor și tâlhăriilor săvârșite de infractorii eliberați de guvernul PSD-ALDE și semnați petiția de susținere a proiectului de lege, ce interzice eliberarea acestor infractori violenti in baza legii regimului compensatoriu. Petiția poate fi semnată la adresa: https://pnl.ro/condamnatii-pentru-infractiuni-cu-violente-crime-tentative-de-crima-talharie-sau-viol-sa-nu-mai-beneficieze-de-regimul-compensatoriu/

Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL