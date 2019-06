Deputat Claudiu Răcuci: ”PNL elimină măsurile economice toxice, care au golit buzunarele cetățenilor români”

Deputatul PNL Claudiu Răcuci avertizează asupra riscurilor economice pe care le-a creat incompetența PSD la guvernare și anunță că PNL a demarat deja campania legislativă pentru eliminarea celor mai păguboase măsuri economice și taxe care au condus la cea mai mare creștere de prețuri din Uniunea Europeană:

„Mi se par extrem de grave avertizările pe care reprezentanții FMI le-au formulat săptămâna trecută, atunci când au evaluat sănătatea economiei românești. Datoriile și dobânzile plătite de noi pentru împrumuturile făcute de Teodorovici sunt la cote alarmante, investițiile sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani, iar PSD a epuizat în numai doi ani și jumătate toți banii puși de-o parte pentru zile negre. Noi nu avem acord cu FMI, însă suntem stat membru și beneficiem de monitorizarea lor. Este ca atunci când un pacient merge la medic și acesta îi recomandă să lase obiceiurile proaste, dacă nu vrea să ajungă la spital. Așa este și caracterizarea FMI – opriți măsurile păguboase luate de PSD și dați drumul la investiții.

Eu, împreună cu colegii mei din PNL, am demarat deja o campanie legislativă prin care eliminăm, una câte una, măsurile anti-economice luate de PSD. Am depus deja proiecte pentru eliminare accizelor uriașe la carburanți care au făcut România una dintre țările cu cele mai mari prețuri. Am propus deja eliminarea supra-taxării contractelor de muncă part-time, pentru a da tinerilor șansa să înceapă un loc de muncă, chiar și cu timp parțial. Vom elimina, de asemenea, Split TVA, taxele aberante din sectorul energetic și al comunicațiilor, precum și taxa care a scumpit creditele bancare.

Trebuie să punem capăt cât mai rapid creșterii prețurilor și să începem să construim în România prioritățile noastre de dezvoltare, pe banii gratuiți de la UE. Numai PNL poate să facă aceste lucruri și de aceea este singurul partid care își asumă guvernare într-o perioadă atât de dificilă.”