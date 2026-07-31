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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 3.08 – 09.08.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 3.08 – 09.08.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 03.08-09.08.2026 

1  UNIREA –  Strada TRAIAN,  Strada SIMION BARNUTIU, Strada MURESULUI, Strada MICA, Strada DECEBAL, Strada AVRAM IANCU – 05/08/2026 09:00 – 05/08/2026 12:00 

2 ALBA IULIA, Strada NICOLAE PLESOIANU – 05/08/2026 09:00 – 05/08/2026 15:00 

3 – UNIREA – Strada TRAIAN, Strada TARGULUI, Strada SIMION BARNUTIU,  Strada LAUTARILOR – 05/08/2026 12:00 – 05/08/2026 15:00 

4 UNIREA, INOC, Strada PRINCIPALA – 06/08/2026 09:00 – 06/08/2026 14:00 

5 UNIREA, INOC, Strada Benzinarie – 06/08/2026 09:00 – 06/08/2026 14:00 

6 GALDA DE JOS, Fagadaile Galdei, strada principala – 07/08/2026 08:00 – 07/08/2026 15:00 

7 OCNA MURES –  Strada ZAHARIA BARSAN, Strada VADULUI, Strada RAULUI, Strada M.KOGALNICEANU, Strada LACULUI, Strada GRADINII – 07/08/2026 09:00 – 07/08/2026 12:00 

8 ALBA IULIA, Strada SIRIA – 07/08/2026 09:00 – 07/08/2026 14:00 

9 OCNA MURES –  Strada VASILE LUPU, Strada STEFAN AUGUSTIN, Strada AXENTE SEVER – 07/08/2026 12:00 – 07/08/2026 15:00 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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