DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 3.08 – 09.08.2026

Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni Au fost obținute fondurile necesare pentru reabilitarea energetică a altor blocuri din municipiul Blaj. Este vorba de finanțări europene. „Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a […]