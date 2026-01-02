DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026 și 19.01.2026-25.01.2026

Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat la vânătoare Un bărbat de 39 de ani din comuna Jidvei a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie și tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național, după ce […]