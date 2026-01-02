Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026 și 19.01.2026-25.01.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. ALBA IULIA – Str. VASILE GOLDIS, Str. STEFAN LUCHIAN, Str. ROJOMAL, Str. PINULUI, Str. NICOLAE TONITZA, Str. NICOLAE GRIGORESCU, Str. ION ANDREESCU, Str. FRANCISCA 28/01/2026 08:00 – 28/01/2026 16:00
2. ALBA IULIA – Str. SIMION MANDRESCU, Str. PANAIT ISTRATI, Str. EMIL RACOVITA, Str. CONSTANTIN DAICOVICI, Str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, Str. ALEXANDRU ODOBESCU 29/01/2026 08:00 – 29/01/2026 16:00
3. ALBA IULIA, Str. ARIESULUI 30/01/2026 08:00 – 30/01/2026 16:00

Suplimentar pentru intervalul 19.01.2026-25.01.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SEBES – LANCRAM, Str. DN 1 SC ITALCARS, Str. DN 1 SC DINAMIC MEDIA, Str. DN 1 SC ALGABETH, Str. DN 1 PT ROMAQUA, Str. DN 1 PT CASA LUCUC 22/01/2026 06:00 – 22/01/2026 08:00
2. SEBES – LANCRAM, Str. DN 1 SC ITALCARS, Str. DN 1 SC DINAMIC MEDIA, Str. DN 1 SC ALGABETH, Str. DN 1 PT ROMAQUA, Str. DN 1 PT CASA LUCUC 22/01/2026 18:00 – 22/01/2026 20:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

