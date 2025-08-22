DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Suplimentar pentru intervalul 25.08.2025-31.08.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 METES, AMPOITA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 27/08/2025 08:00 – 27/08/2025 14:00
2 ALBA IULIA, Strada MUZEULUI, Strada MILITARI, Strada MIHAI VITEAZUL, Strada ALEEA SF.EUGENIU, 27/08/2025 08:00 – 27/08/2025 14:00
3 ALBA IULIA, Strada PETROSANI, Strada HATEG partial 27/08/2025 08:00 – 27/08/2025 15:00
4 BERGHIN, GHIRBOM, Strada PRINCIPALA TOTAL 27/08/2025 09:00 – 27/08/2025 12:00
5 ALBA IULIA, Strada OCNELE MARI PARTIAL 27/08/2025 09:00 – 27/08/2025 13:00
6 ALBA IULIA, Strada I. SLAVICI PARTIAL 28/08/2025 08:00 – 28/08/2025 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
