DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA 1-250 26/11/2025 08:00 – 26/11/2025 15:00
2. SALISTEA, Strada MICA, Strada INVATATOR ZAHARIE RAICA, 26/11/2025 08:30 – 26/11/2025 14:00
3. SALISTEA, Strada DEAL 26/11/2025 08:30 – 26/11/2025 14:00
4. CRICAU, TIBRU, Strada PRINCIPALA PARTIAL 26/11/2025 09:00 – 26/11/2025 14:00
5. OIEJDEA -PARTIAL 26/11/2025 09:00 – 26/11/2025 12:00
6. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA 1-250 27/11/2025 08:00 – 27/11/2025 15:00
7. ALBA IULIA – Str. ZEFIRULUI, Str. VIORELELOR, Str. VICTORIEI, Str. TINERETULUI, Str. SOIMULUI, Str. RAZOARE, Str. MOHORULUI, Str. HAIDUCILOR, Str. GUTUIULUI, Str. FAGETULUI, Str. CUCULUI, Str. CORDOVANILOR, Str. CIOBANASULUI, Str. CAPRIOAREI 27/11/2025 08:00 – 27/11/2025 15:00
8. SANTIMBRU, Strada COLONIE FABRICA PARTIAL 27/11/2025 08:00 – 27/11/2025 16:00
9. ALBA IULIA, Bulevard BD.REPUBLICII 6D, ALBA IULIA, Bulevard BD.REPUBLICII 6A 27/11/2025 09:00 – 27/11/2025 17:00
10. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA 1-250 28/11/2025 08:00 – 28/11/2025 15:00
11. ALBA IULIA – Str. ZEFIRULUI, Str. VIORELELOR, Str. VICTORIEI, Str. TINERETULUI, Str. SOIMULUI, Str. RAZOARE, Str. MOHORULUI, Str. HAIDUCILOR, Str. GUTUIULUI, Str. FAGETULUI, Str. CUCULUI, Str. CORDOVANILOR, Str. CIOBANASULUI, Str. CAPRIOAREI
28/11/2025 08:00 – 28/11/2025 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
