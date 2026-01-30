DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026 și 02.02.2026-08.02.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALBA IULIA, Str. MURESULUI, Str. GARII, Str. CIOCARLIEI, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA 09/02/2026 08:00 – 09/02/2026 16:00
2. ALBA IULIA – Str. MIHAIL KOGALNICEANU, Str. LIVEZII, Str. DUPA GRADINI, str. COSTACHE NEGRUZZI 10/02/2026 08:00 – 10/02/2026 16:00
3. SONA, VALEA SASULUI, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
4. SONA, ALECUS, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
5. SONA, ALECUS, Str. CEF SONA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
6. SONA, ALECUS, Str. ALECUS MOBILROM 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
7. HOPARTA – VAMA SEACA, Str. PRINCIPALA, Str. FABRICA DE LAPTE VAMA SEACA, 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
8. HOPARTA, TURDAS, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
9. HOPARTA, SPALNACA, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
10. FARAU, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
11. FARAU, HERIA, Str. PRINCIPALA 11/02/2026 09:00 – 11/02/2026 15:00
Suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. IGHIU, SARD, Str. PRINCIPALA PARTIAL 05/02/2026 08:00 – 05/02/2026 15:00
2. IGHIU, SARD, Str. PRINCIPALA PARTIAL 06/02/2026 08:00 – 06/02/2026 15:00
3. POSAGA DE JOS, Str. PRINCIPALA 06/02/2026 09:00 – 06/02/2026 12:00
4. Zlatna – str. Avram Iancu, str. Closca, str. Fagulet, str. Paraul Rosu, str. V. Alecsandri, str. Grivitei 06/02/2026 09:00 – 06/02/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
