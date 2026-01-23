DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026

Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini Peste 80 de crescători de păsări și iepuri participă în acest weekend la expoziția columbofilă de la Sebeș. Evenimentul a debutat astăzi, 23 ianuarie 2026, la ora 12.00. Deschiderea expoziții a […]