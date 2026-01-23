DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA partial, Strada ARIESULUI partial, Bulevard BD.REPUBLICII partial 02/02/2026 09:00 – 02/02/2026 17:00
2. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
3. SONA, ALECUS, Strada PRINCIPALA 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
4. SONA, ALECUS, Strada CEF SONA 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
5. SONA, ALECUS, Strada ALECUS MOBILROM 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
6. HOPARTA – VAMA SEACA, Strada PRINCIPALA, Strada FABRICA DE LAPTE VAMA SEACA, 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
7. HOPARTA, TURDAS, Strada PRINCIPALA 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
8. HOPARTA, SPALNACA, Strada PRINCIPALA 04/02/2026 09:00 – 04/02/2026 15:00
Suplimentar pentru intervalul 26.01.2026-01.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. METES, AMPOITA, PRINCIPALA PARTIAL 28/01/2026 09:00 – 28/01/2026 17:00
2. IGHIU, SARD, PRINCIPALA PARTIAL 28/01/2026 09:00 – 28/01/2026 17:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
