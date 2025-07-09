Rămâi conectat

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Suplimentar pentru intervalul 01.09.2025-07.09.2025

Apulum Agraria 2025

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 UNIREA, CIUGUDUL DE SUS, Strada principala 03/09/2025 08:00 – 03/09/2025 15:00
2 SEBES – PETRESTI, Str. ZORILOR, Str. UNIRII, Str. SIMION BARNUTIU, Str. MIHAI VITEAZUL, Str. INDUSTRIILOR 03/09/2025 09:00 – 03/09/2025 12:00
3 ALMASU MARE, Strada HANES 04/09/2025 08:00 – 04/09/2025 15:00
4 ALMASU MARE, Strada HANES 05/09/2025 08:00 – 05/09/2025 15:00
5 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA 332 06/09/2025 08:00 – 06/09/2025 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

