DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 03.11.2025-09.11.2025 și pentru perioada 27.10.2025-02.11.2025

Ziua Armatei, marcată, ca în fiecare an, la Sebeș: Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor și monumentele eroilor Ca în fiecare an, Municipiul Sebeș se pregătește să omagieze, într-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele câmpuri de bătălie pentru apărarea țării, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: […]