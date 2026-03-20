DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.03.2026-29.03.2026

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.03.2026-29.03.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A, Strada A-III-A, Strada A-IV-A 30/03/2026 09:00 – 30/03/2026 15:00
2. ABRUD – Str. VALCELELOR, Str. TRAIAN, Str. SALCIILOR, Str. REPUBLICII, Str. MOTILOR, Str. LUNCILOR, Str IOAN SLAVICI, Str. GURA CORNII, Str. GARII, Str. DRAJII, Str. DECEBAL, Str. DEALULUI, Str. CRISAN, Str. CETATII, Str. BANCII, Strada AVRAM IANCU 31/03/2026 08:00 – 31/03/2026 16:00
3. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 15:00
4. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA balastiera 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00
5. VALEA LUNGA, GLOGOVET, Strada PRINCIPALA TOTAL 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00
6. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00

Suplimentar pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. AIUD, Strada MOTILOR PARTIAL, Strada CETATII, Strada ABRUDULUI PARTIAL 25/03/2026 08:00 – 25/03/2026 10:00
2. ALBA IULIA, Strada PETRE ISPIRESCU partial, Strada ALEXANDRU ODOBESCU PARTIAL 25/03/2026 08:00 – 25/03/2026 16:00
3. ALBA IULIA – Str. IPOTESTI partial, Strada EMIL RACOVITA partial, Str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA PARTIAL, Str. ALEXANDRU ODOBESCU PARTIAL 26/03/2026 08:00 – 26/03/2026 16:00
4. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 15:00
5. CIURULEASA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
6. CIURULEASA, MATISESTI(CIURULEASA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
7. CIURULEASA, GHEDULESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
8. CIURULEASA, BUNINGINEA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
9. CIURULEASA, BOGLESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
10. CIURULEASA, BODRESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
11. ALBA IULIA, Strada ARIESULUI PARTIAL, Strada ALEXANDRU MACEDONSKI total 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
12. ABRUD – Str. SOHARU, Str. SERBINA, Str. SALCIILOR, Str. MECEA, Str. LUNCILOR, Str. LT.ANCA VIRGIL, Str. ION AGARBICEANU, Str. DECEBAL, Str. CRISTEA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
13. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00
14. BERGHIN, Strada PRINCIPALA PARTIAL, Strada DEAL, Strada BISERICII 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00
15. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Curier Județean

Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare  al municipiului Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

20 martie 2026

De

Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare  al municipiului Alba Iulia Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci. Citește și: FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

20 martie 2026

De

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja” Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 martie 2026

De

,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști În cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în colaborare cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia, a organizat […]

Citește mai mult