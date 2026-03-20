DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 23.03.2026-29.03.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A, Strada A-III-A, Strada A-IV-A 30/03/2026 09:00 – 30/03/2026 15:00
2. ABRUD – Str. VALCELELOR, Str. TRAIAN, Str. SALCIILOR, Str. REPUBLICII, Str. MOTILOR, Str. LUNCILOR, Str IOAN SLAVICI, Str. GURA CORNII, Str. GARII, Str. DRAJII, Str. DECEBAL, Str. DEALULUI, Str. CRISAN, Str. CETATII, Str. BANCII, Strada AVRAM IANCU 31/03/2026 08:00 – 31/03/2026 16:00
3. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 15:00
4. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA balastiera 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00
5. VALEA LUNGA, GLOGOVET, Strada PRINCIPALA TOTAL 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00
6. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 17:00
Suplimentar pentru intervalul 23.03.2026-29.03.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. AIUD, Strada MOTILOR PARTIAL, Strada CETATII, Strada ABRUDULUI PARTIAL 25/03/2026 08:00 – 25/03/2026 10:00
2. ALBA IULIA, Strada PETRE ISPIRESCU partial, Strada ALEXANDRU ODOBESCU PARTIAL 25/03/2026 08:00 – 25/03/2026 16:00
3. ALBA IULIA – Str. IPOTESTI partial, Strada EMIL RACOVITA partial, Str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA PARTIAL, Str. ALEXANDRU ODOBESCU PARTIAL 26/03/2026 08:00 – 26/03/2026 16:00
4. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 26/03/2026 09:00 – 26/03/2026 15:00
5. CIURULEASA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
6. CIURULEASA, MATISESTI(CIURULEASA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
7. CIURULEASA, GHEDULESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
8. CIURULEASA, BUNINGINEA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
9. CIURULEASA, BOGLESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
10. CIURULEASA, BODRESTI, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
11. ALBA IULIA, Strada ARIESULUI PARTIAL, Strada ALEXANDRU MACEDONSKI total 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
12. ABRUD – Str. SOHARU, Str. SERBINA, Str. SALCIILOR, Str. MECEA, Str. LUNCILOR, Str. LT.ANCA VIRGIL, Str. ION AGARBICEANU, Str. DECEBAL, Str. CRISTEA 27/03/2026 08:00 – 27/03/2026 16:00
13. SPRING – DRASOV, Strada PRINCIPALA, Strada BISERICII, Strada A-II-A 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00
14. BERGHIN, Strada PRINCIPALA PARTIAL, Strada DEAL, Strada BISERICII 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00
15. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA 27/03/2026 09:00 – 27/03/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
